У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені щонайменше четверо людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Російські військові близько опівдня завдали удару по території центрального ринку. На момент атаки там перебували люди.
"Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві", – написав Філашкін.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
- За минулу добу росіяни вбили 2 і поранили 9 мешканців Донецької області. Жертви були у Біленькому та Дружківці. Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.