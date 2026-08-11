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Російська армія вдарила по центральному ринку Слов'янська

Поранені щонайменше 4 людей, інформацію оновлюють.

Російська армія вдарила по центральному ринку Слов'янська
Ілюстративне фото
Фото: kramrayon.com

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені щонайменше четверо людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські військові близько опівдня завдали удару по території центрального ринку. На момент атаки там перебували люди.

"Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві", – написав Філашкін.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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