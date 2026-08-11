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Сили оборони уразили російський "Бук-М3" вартістю близько 45 млн доларів

Удару завдали 11 серпня в районі Тополь Луганської області.

Сили оборони уразили російський "Бук-М3" вартістю близько 45 млн доларів
"Бук-М3"
Фото: Wikipedia

Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Вартість такого комплексу оцінюють приблизно у 45 млн доларів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Удару завдали 11 серпня в районі Тополь Луганської області. Також українські військові поцілили по командно-спостережному пункту російських військ у районі Теребрена Бєлгородської області та складу матеріально-технічних засобів у Ровеньках Луганської області.

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Напередодні, 10 серпня, Сили оборони уразили шість пунктів управління російськими безпілотниками. Вони розташовувалися в Донецькій, Запорізькій областях України та Курській області Росії.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об’єктів знижує бойові спроможності російських угруповань на кількох напрямках.

"Робота по ключових цілях триває", – заявили українські захисники.

Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про "Бук-М3"?

"Бук-М3" – це російський самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для боротьби з літаками, ракетами та безпілотниками. Дальність його стрільби сягає 70 кілометрів. Приблизна ціна – 45-50 мільйонів доларів.

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