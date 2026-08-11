Проведено 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медзакладах.

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У Києві лікаря-невропатолога одного з комунальних медзакладів столиці та ще двох осіб підозрюють в організації схеми оформлення інвалідності за гроші.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У пресрелізі йдеться, що вартість “послуги” становила від 6 до 10 тисяч доларів.

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Схему правоохоронці документували протягом року. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров’ям клієнтам протягом кількох місяців формували фіктивну медичну історію: організовували необхідні консультації, обстеження, зокрема МРТ, аналізи та стаціонарне лікування. У подальшому зібрані документи використовували для встановлення інвалідності.

За інформацією слідства, організацію консультацій, обстежень та оформлення медичних документів забезпечував лікар-невропатолог. Гроші клієнти передавали окремо за кожен документ.

В одному із задокументованих випадків за МРТ із потрібним висновком чоловік заплатив 15 тисяч гривень, за “лікування” у стаціонарі 38 тис. грн, за виписку з фіктивним діагнозом – 20 тисяч гривень. На фінальному етапі за сприяння в ухваленні рішення комісією він передав 3500 доларів. Унаслідок йому встановили третю групу інвалідності строком на один рік.

Загалом до підозрюваних звернулося понад 50 осіб.

Проведено 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медзакладах. Вилучено понад 300 тис. доларів, 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію та чорнові записи.

илучено понад 300 тис. доларів, 18 тис. євро та 388 тис. грн

Лікарю-невропатологу, його знайомій, яка передавала гроші, та чоловіку, який шукав клієнтів, повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Одному з підозрюваних суд обрав тримання під вартою із заставою 500 тис. грн, двом іншим – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.