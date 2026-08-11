Більшість з дронів, які вночі атакували Україну, були реактивними.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вночі Росія застосувала дрони, балістичні ракети, зокрема північнокорейського виробництва, ракети "Циркон" та керовані авіабомби.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

"Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі", – написав Зеленський.

Реклама

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули шестеро людей. Ще 19 отримали поранення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Зокрема, вони гасять пожежу на одному з місць влучання.

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджені будівля інфекційної лікарні та підприємства.

У Херсоні та Харкові російські війська вночі влучили по підстанціях. Через це частина споживачів залишилася без електроенергії. Аварійні служби працюють над відновленням електропостачання.

Також під обстрілами були Донецька, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Зеленський повідомив, що загалом Росія атакувала Україну понад 120 безпілотниками. Більшість із них, за його словами, були реактивними "Шахедами".

"Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації", – наголосив глава держави.

Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти російських підприємств, які працюють на війну, а також збільшити допомогу Україні із засобами протиповітряної оборони.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Дніпропетровщини