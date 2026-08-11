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СБУ викрила агента РФ, підозрюваного в підготовці атак проти енергетичної інфраструктури в центрі України

Серед пріоритетних “цілей” окупантів були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції.

СБУ викрила агента РФ, підозрюваного в підготовці атак проти енергетичної інфраструктури в центрі України
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ затримала в Кропивницькому підозрюваного в підготовці нового обстрілу ворога по нафтобазах та електростанціях у центрі України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Серед пріоритетних “цілей”, які для фігуранта визначив куратор, були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції.

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Завданням агента було знайти потрібні об’єкти, зняти їх на камеру і передати відповідні координати. Для цього він об’їжджав обласний центр та прилеглі райони області на своєму авто. Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів. 

За матеріалами справи, підготовкою ворожих ударів займався завербований росіянами місцевий «ухилянт» з прокремлівськими поглядами.

Встановлено, що зловмисник не тільки пройшов агентурний інструктаж від куратора з Росії, а й вивчав тонкощі проведення розвідки через посібники російських військово-навчальних закладів, які знайшов в Інтернеті. 

Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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