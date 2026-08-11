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F-Drones заявила, що першою в Україні локалізувала 100% виробництва комплектуючих для БпЛА in-house

Виробник безпілотників каже, що таким чином позбувається залежності від Китаю

F-Drones заявила, що першою в Україні локалізувала 100% виробництва комплектуючих для БпЛА in-house
Фото: Зоряна Стельмах

Українська компанія F-Drones першою локалізувала виробництво 100% комплектуючих, з яких збирається дрон, розповів СЕО компанії Станіслав Хутор в інтерв’ю LB.ua.

“Ми перша українська компанія, яка локалізувала 100% комплектуючих in-house: двигуни, рами, електроніка (польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв’язку, відеопередавачі, антени наземні й бортові в усьому діапазоні частот). Усе те, що зазвичай узалежнює виробника від Китаю. Ми від цієї залежності позбуваємось”, – розповів Хутор.

Більше про лінійку засобів F-Drones, експортний дозвіл та співпрацю зі США, читайте в новому інтерв'ю Станіслава Хутора.

Читайте також Як продати дрони в США. Розмова із СЕО F-Drones про перші експортовані Україною FPV, завод в Огайо і співпрацю з партнерами

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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