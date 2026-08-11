У Київській області вночі росіяни вдарили по складах

У Київській області внаслідок нічної атаки 11 серпня пошкоджено складські приміщення в Бучанському районі. Також пошкоджено три вантажні автомобілі.
Жертв і потерпілих немає, повідомили в ОВА. На місці удару працюють відповідні служби.
«Цієї ночі ворог знову атакував Київщину балістичними ракетами та ударними дронами. росія продовжує бити по цивільних об’єктах і створювати загрозу для мирних людей», – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні після опівночі ворог запустив на столичний регіон балістику. В Києві, у Шевченківському районі, є влучання по території дитячої лікарні. Діти і дорослі вціліли, але будівля зазнала пошкоджень.
- На іншій локації ворог вдарив по складу. Загорілася понад 1000 квадратних метрів приміщення, поранень дістав чоловік 28 років.