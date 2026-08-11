У Київській області вночі росіяни вдарили по складах

За інформацією обласної військової адміністрації, минулося без потерпілих.

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У Київській області внаслідок нічної атаки 11 серпня пошкоджено складські приміщення в Бучанському районі. Також пошкоджено три вантажні автомобілі.

Жертв і потерпілих немає, повідомили в ОВА. На місці удару працюють відповідні служби.

«Цієї ночі ворог знову атакував Київщину балістичними ракетами та ударними дронами. росія продовжує бити по цивільних об’єктах і створювати загрозу для мирних людей», – йдеться у повідомленні.