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У Київській області вночі росіяни вдарили по складах

За інформацією обласної військової адміністрації, минулося без потерпілих. 

У Київській області вночі росіяни вдарили по складах
Ілюстративне фото з попереднього удару
Фото: oporaua.org

У Київській області внаслідок нічної атаки 11 серпня пошкоджено складські приміщення в Бучанському районі. Також пошкоджено три вантажні автомобілі.

Жертв і потерпілих немає, повідомили в ОВА. На місці удару працюють відповідні служби.

«Цієї ночі ворог знову атакував Київщину балістичними ракетами та ударними дронами. росія продовжує бити по цивільних об’єктах і створювати загрозу для мирних людей», – йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні після опівночі ворог запустив на столичний регіон балістику. В Києві, у Шевченківському районі, є влучання по території дитячої лікарні. Діти і дорослі вціліли, але будівля зазнала пошкоджень.
  • На іншій локації ворог вдарив по складу. Загорілася понад 1000 квадратних метрів приміщення, поранень дістав чоловік 28 років. 
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