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У МОЗ розповіли про нічний удар по дитячій лікарні в Києві

Діти і дорослі перебували в укритті. 

У МОЗ розповіли про нічний удар по дитячій лікарні в Києві
Наслідки удару по території лікарні в Києві
Фото: МОЗ Telegram

На території дитячої лікарні в Києві, куди вночі влучила російська ракета, пошкоджено будівлю гуртожитку, газову трубу і складські приміщення. На місці влучання утворилася вирва.

Діти і медики не постраждали, в момент атаки вони були в укритті. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. 

Місце атаки
Фото: МОЗ Telegram
Місце атаки

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Пошкоджена лікарня
Фото: МОЗ Telegram
Пошкоджена лікарня

У КМДА уточнили, що пошкоджено інфекційне відділення. 

Постраждалим є чоловік на іншій локації. 

«Цієї ночі росіяни вкотре атакували нашу країну. У столиці внаслідок нічної балістичної атаки постраждала 1 людина», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС і поліції, влучання були в Шевченківському районі міста. Потерпілим є чоловік. Він постраждав від удару по складських приміщеннях.

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