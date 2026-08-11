На території дитячої лікарні в Києві, куди вночі влучила російська ракета, пошкоджено будівлю гуртожитку, газову трубу і складські приміщення. На місці влучання утворилася вирва.

Діти і медики не постраждали, в момент атаки вони були в укритті. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Фото: МОЗ Telegram Місце атаки

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Фото: МОЗ Telegram Пошкоджена лікарня

У КМДА уточнили, що пошкоджено інфекційне відділення.

Постраждалим є чоловік на іншій локації.

«Цієї ночі росіяни вкотре атакували нашу країну. У столиці внаслідок нічної балістичної атаки постраждала 1 людина», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС і поліції, влучання були в Шевченківському районі міста. Потерпілим є чоловік. Він постраждав від удару по складських приміщеннях.