На території дитячої лікарні в Києві, куди вночі влучила російська ракета, пошкоджено будівлю гуртожитку, газову трубу і складські приміщення. На місці влучання утворилася вирва.
Діти і медики не постраждали, в момент атаки вони були в укритті. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
У КМДА уточнили, що пошкоджено інфекційне відділення.
Постраждалим є чоловік на іншій локації.
«Цієї ночі росіяни вкотре атакували нашу країну. У столиці внаслідок нічної балістичної атаки постраждала 1 людина», – йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС і поліції, влучання були в Шевченківському районі міста. Потерпілим є чоловік. Він постраждав від удару по складських приміщеннях.