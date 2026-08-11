Росіяни вбили 2 і поранили 9 мешканців Донецької області (оновлено)

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.

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За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей: у Біленькому та Дружківці.

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Ще 9 людей в дістали поранення: по двоє у Біленькому та Дружківці, троє у Краматорську, одна у Малотаранівці та одна у Слов’янську.

Як інформує Національна поліція, протягом 10 серпня поліція зафіксувала 1 210 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Біленьке, села Іверське, Новополтавка.

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.

У Дружківці внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Біленьке війська рф скинули три бомби “КАБ-250” – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Руйнувань зазнали 15 приватних осель.

По Краматорську ворог вдарив двома авіабомбами "КАБ-250" та безпілотниками – травмовано трьох мирних мешканців. Пошкоджено багатоквартирний та 7 приватних будинків, 5 транспортних засобів, 2 заклади освіти, підприємство та нежитлове приміщення.

Слов’янськ Росія атакувала БпЛА "Молнія-2" та FPV-дронами – поранено людину, пошкоджено 3 приватних будинки, 2 цивільних авто, об’єкт інфраструктури, ринок.

Внаслідок влучання FPV-дрона в Малотаранівці травмовано цивільну особу.

У Новополтавці пошкоджено 2 приватних будинки, в Іверському – одну оселю.

Як повідомили в ОВА, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила на Донеччині 4261 людину і поранила 10109. Ці цифри подають без урахування Маріуполя та Волновахи.