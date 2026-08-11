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Росіяни вбили 2 і поранили 9 мешканців Донецької області (оновлено)

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.

Росіяни вбили 2 і поранили 9 мешканців Донецької області (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей: у Біленькому та Дружківці.

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Ще 9 людей в дістали поранення: по двоє у Біленькому та Дружківці, троє у Краматорську, одна у Малотаранівці та одна у Слов’янську. 

Як інформує Національна поліція, протягом 10 серпня поліція зафіксувала 1 210 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Біленьке, села Іверське, Новополтавка.

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, з них 30 житлових будинків.

У Дружківці внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Біленьке війська рф скинули три бомби “КАБ-250” – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Руйнувань зазнали 15 приватних осель.

По Краматорську ворог вдарив двома авіабомбами "КАБ-250" та безпілотниками – травмовано трьох мирних мешканців. Пошкоджено багатоквартирний та 7 приватних будинків, 5 транспортних засобів, 2 заклади освіти, підприємство та нежитлове приміщення.

Слов’янськ Росія атакувала БпЛА "Молнія-2" та FPV-дронами – поранено людину, пошкоджено 3 приватних будинки, 2 цивільних авто, об’єкт інфраструктури, ринок.

Внаслідок влучання FPV-дрона в Малотаранівці травмовано цивільну особу.

У Новополтавці пошкоджено 2 приватних будинки, в Іверському – одну оселю.

  • Як повідомили в ОВА, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила на Донеччині 4261 людину і поранила 10109. Ці цифри подають без урахування Маріуполя та Волновахи.

Читайте такожНа Донеччині затримали блогера, який коригував авіаудари росіян на Краматорському напрямку

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