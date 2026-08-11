Трегубов: на Харківському напрямку зросла інтенсивність російських атак

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Останніми днями російські війська посилили атаки на Харківському напрямку. Найвищою інтенсивність була позавчора та напередодні.

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

Російські військові намагалися скористатися змінами погоди. Через зливи робота українських безпілотників була дещо ускладнена.

"Росіяни намагалися скористатися цим для того, щоб просунутися вперед – у той період, коли трішки гірше працювали БпЛА. Зараз інтенсивність, у принципі, досить висока", – пояснив Трегубов.

Особливо активні російські війська на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.