Росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона: поранений чоловік

Близько 06:20 російські військові атакували безпілотником маршрутку в центрі Херсона. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Унаслідок удару 55-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Після надання медичної допомоги потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.
- Минулої доби у Херсонській області через російську агресію загинуло дві людини, зокрема одна дитина, ще 11 осіб дістали поранення. По регіону ворожа армія била з дронів, авіації та артилерії.
- Під удар потрапила критична та цивільна інфраструктура області. Було пошкоджено понад 10 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.
- Ввечері росіяни вдарили КАБом по критичній інфраструктурі Херсона. Внаслідок обстрілу по всьому місту були перебої з електро- та водопостачанням.