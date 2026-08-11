Росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона: поранений чоловік

Після надання медичної допомоги потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.

Унаслідок удару 55-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Близько 06:20 російські військові атакували безпілотником маршрутку в центрі Херсона . Про це повідомила Херсонська ОВА.

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