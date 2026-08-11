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Росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона: поранений чоловік

По транспортному засобу окупанти вдарили дроном.

Росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона: поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Близько 06:20 російські військові атакували безпілотником маршрутку в центрі Херсона. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Унаслідок удару 55-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Після надання медичної допомоги потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.

  • Минулої доби у Херсонській області через російську агресію загинуло дві людини, зокрема одна дитина, ще 11 осіб дістали поранення. По регіону ворожа армія била з дронів, авіації та артилерії.
  • Під удар потрапила критична та цивільна інфраструктура області. Було пошкоджено понад 10 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.
  • Ввечері росіяни вдарили КАБом по критичній інфраструктурі Херсона.  Внаслідок обстрілу по всьому місту були перебої з електро- та водопостачанням.
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