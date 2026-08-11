Повідомлено про підозру російському генералу, який керував ударами по електростанціях та ГТС України

У березні-квітні 2024 року він організував серію ударів "шахедами" по критичній інфраструктурі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

Служба безпеки, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на генерал-майора Олександра Новікова – начальника управління будівництва та розвитку систем безпілотників генерального штабу збройних сил РФ. Як з’ясувалося, він причетний до організації масованих обстрілів енергооб’єктів та газотранспортної системи України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У березні-квітні 2024 року генерал організував серію ударів дронами типу "Герань-2" (російська копія "Shahed-136") по критичній інфраструктурі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Для цього Новіков особисто командував повітряними атаками, віддаючи накази заступнику командира берегового ракетного дивізіону (берегових ракетних комплексів "Бастіон-М") 15-ї окремої берегової ракетної бригади.

"На виконання вказівок російського генерала військовослужбовці здійснювали цілеспрямовані пуски дронів по українських електростанціях та об’єктах ГТС. Використовуючи обстріли критичної інфраструктури, рашисти сподівались знеструмити українські міста та порушити газове постачання житлового фонду та соціальних об’єктів одразу у трьох регіонах", - зазначили в СБУ.

Наразі Новікову заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.