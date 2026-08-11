Обвинувачують двох чоловік в Одеській області та одного у Рівненській.

Прокурори Одеської та Рівненської областей скерували до суду обвинувальні акти у двох справах щодо незаконного продажу автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На Одещині двох чоловіків обвинувачують у спробі продати військовослужбовцю три авто: Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50. Їх ввезли як гуманітарну допомогу для благодійної організації, а згодом виставили на продаж в інтернеті. За автомобілі планували отримати 17,8 тис. доларів.

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Організатора затримали під час передачі авто та коштів, згодом – його спільника. Їм інкримінують ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На Рівненщині судитимуть жителя Сарн, який організував ввезення з Європи 51 автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. У митних документах зазначалося, що авто призначені для військових та ввозяться на запит благодійного фонду. Натомість їх доставляли на майданчик для подальшого продажу.

Вартість 51 автомобіля перевищує 10 млн грн. Як встановило слідство, при їх ввезенні також не сплачено понад 9,3 млн грн митних платежів. Чоловікові інкримінують контрабанду, ухилення від сплати податків, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Своєї вини він не визнає. На його майно накладено арешт, також заявлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону та Рівненської обласної прокуратури.