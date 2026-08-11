Бійці 121 бригади заявили про брак їжі і води на позиції, де вони вже чотири місяці. В бригаді відповіли

Командування 121-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України прокоментувало відеозвернення бійців зі скаргами на нестачу їжі та води на позиціях Запорізького напрямку. У дописі бригади в Facebook заявили, що військові, які записали відео, перебувають у підпорядкуванні одного з підрозділів Сил оборони.

Командування запевнило, що вживає необхідних заходів для забезпечення захисників. На важкодоступні позиції їжу, ліки та інші необхідні речі доставляють дронами за графіком.

«Упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів. Однак ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною. Несприятливі погодні умови, постійні дії ворога та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими», – повідомили в бригаді.

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Там заявили, що інформація, озвучена в зверненні, «не відображає всіх обставин». Командування запевнило, що робить усе можливе для проведення ротації найближчим часом, але важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку.

Про що йшлося у зверненні?

Допис із закликом допомогти опублікували в соцмережах. У відео заявили, що майже чотири місяці військові взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 3-го батальйону перебувають на позиціях у Запорізькій області і стикаються з критичним браком їжі і води.

На позиції захисники мали перебувати місяць, але ротація затяглася. Деяка їжа, яку їм доставляли, була непридатна.

Тодішній головком Олександр Сирський пояснював, що процес ротацій в умовах сучасної війни є складним. Глибина бойових порядків у деяких бригадах сягає 20 і більше кілометрів, тому кожна заміна бійців фактично перетворюється на спеціальну операцію.

Командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією, що має бути проведена у термін не пізніше місяця. Ротації воїнів повинні бути спланованими завчасно, з урахуванням обстановки, характеру боїв і наявних сил та засобів.

Рішення про обов'язкові ротації ухвалене на тлі розголосу ситуації, що склалася в 14-ій бригаді, де на деяких позиціях біля Куп'янська військові залишилися без достатнього постачання їжі й води.

Відсутність ротацій з окремих позицій була й в інших підрозділах. Деякі захисники проводили на позиціях до року й більше.