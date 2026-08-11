«Флеш»: російський аналог Starlink може створити загрозу Україні

Окупанти можуть атакувати українську територію з допомогою онлайн-керування через свої супутники.

Російська супутникова мережа "Рассвет", яку створюють як аналог Starlink, може дати російським військовим можливість керувати ударними дронами на великій відстані.

Про це написав у Telegram радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Поява такої мережі покращить зв'язок російських військових на фронті, однак основна загроза для України полягає в іншому.

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Бескрестнов зазначив, що українські військові наразі не можуть використовувати Starlink для онлайн-керування БпЛА над територією Росії, оскільки супутниковий зв'язок там не працює.

"А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою дронів з онлайн-керуванням через свої супутники», – зауважив радник глави держави.

Україна має зосередити зусилля на створенні засобів радіоелектронної боротьби.

"Рішення я бачу лише одне – спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвет". Поки є час. Я вважаю це завдання пріоритетним для себе", – написав Бескрестнов.

Що відомо про російський "Рассвет"?

Раніше медіа повідомляли, що Росія наближається до стабільного супутникового зв’язку над Україною. Супутникове угруповання "Рассвет" вже забезпечує щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над територією України. Кожне таке "вікно зв’язку" триває близько години-півтори. У цей час російські військові теоретично можуть використовувати супутниковий зв’язок для керування морськими безпілотниками, а також важкими ударними та розвідувальними БпЛА.

У перспективі до середини 2027 року система може забезпечити цілодобове супутникове покриття, що створить нові виклики для Сил оборони. Наприкінці липня "Флеш" розповів, що на орбіті перебувають близько 40 ворожих супутників. Щоб почати якось використовувати угруповання "Рассвет" у військових цілях, супротивнику потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників.