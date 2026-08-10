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Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України станом на серпень 2026 року ідентифікували 5 816 іноземних компонентів у 202 системах російського озброєння.

Про це повідомило ГУР МОУ.

Українські розвідники продемонстрували дипломатам зразки західних компонентів, які виявили у російських ракетах, безпілотниках та іншому озброєнні.

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Фото: ГУР МОУ

У ГУР зазначили, що більшість електронних компонентів у російських крилатих і балістичних ракетах, безпілотниках та бронетехніці мають іноземне походження. За даними розвідки, Росія отримує такі елементи з Європи, Азії та Північної Америки, зокрема в обхід міжнародних санкцій через треті країни та так звані "сірі" схеми.

Фото: ГУР МОУ

Серед представлених дипломатам зразків – мікрокомп’ютер Jetson Orin американської Nvidia, який, за даними ГУР, вилучили з російської крилатої ракети С-71М "Монохром". Також показали інерціальний модуль із компонентами американської Texas Instruments та японської TDK Corp.

Крім того, розвідники продемонстрували зразок ударного безпілотника "Герань-2", а також іноземні компоненти російського дрона "Герань Сікер" і крилатої ракети "Бандероль".

Фото: ГУР МОУ

У ГУР наголосили, що демонстрація таких зразків дипломатам має сприяти посиленню контролю за дотриманням санкцій проти Росії та перекриванню каналів постачання іноземних технологій для російського військово-промислового комплексу.

"Свідчити й показувати правду про використання іноземних технологій у російській зброї терору – важливе завдання в процесі контролю за дотриманням санкцій", – зазначили у розвідці.