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Двоє людей вбиті і 14 поранені за одну добу в Херсонській області

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. 

Двоє людей вбиті і 14 поранені за одну добу в Херсонській області
Армія окупантів
Фото: nikvesti.com

Внаслідок обстрілів Росії з 6 ранку 11 серпня по 6 ранку 12 серпня загинули двоє людей, поранені 14. Люди загинули внаслідок удару «шахедом» по Херсону близько 1:40 ночі. 

Внаслідок цієї атаки постраждали ще двоє людей: до лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка з вибуховою травмою та опіками 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя. 60-річна жінка дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя, повідомив голова ОВА Прокудін. 

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Киселівка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Чайчине, Берислав, Урожайне, Степне, Красносільське, Нововоскресенське, Раківка, Новорайськ, Сагайдачне, Нововоронцовка, Нова Кубань, Чарівне, Біляївка, Бургунка, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Республіканець, Тягинка, Хрещенівка, Миколаївка та Херсон. Під ударами була цивільна інфраструктура. 

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Також окупанти понівечили будинок культури, магазини, стільникову вежу, маршрутні таксі та приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За добу евакуювали 19 людей. Мешканці, які хочуть виїхати, можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951

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