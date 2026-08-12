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Учора ворог атакував область безпілотниками “Шахед”, “Молнія”, “Ланцет” та FPV-дронами.

Про це повідомив виконувач обовʼязків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Баштанському районі ворог вдарив по Горохівській громаді. У селі Олександрівка пошкоджено заклад торгівлі, у селі Світла Дача – приватний будинок.

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Також ворог девʼять разів атакував Снігурівську громаду. У селі Тамарине постраждав 60-річний чоловік. Його було госпіталізовано, на ранок стан – стабільний.

Пошкоджено вантажний автомобіль та автобус.

У місті Снігурівка внаслідок однієї з атак поранення отримав 62-річний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено заклад освіти, приватний будинок та заклад торгівлі. У селі Галаганівка пошкоджено заклад освіти, постраждалих немає.

Крім того, ворог атакував Березнегуватську громаду. Пошкоджено об’єкт агропромислової інфраструктури.

У Миколаївському районі під удар потрапили Очаківська і Куцурубська громади.