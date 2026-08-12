Учора ворог атакував область безпілотниками “Шахед”, “Молнія”, “Ланцет” та FPV-дронами.
Про це повідомив виконувач обовʼязків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
У Баштанському районі ворог вдарив по Горохівській громаді. У селі Олександрівка пошкоджено заклад торгівлі, у селі Світла Дача – приватний будинок.
Також ворог девʼять разів атакував Снігурівську громаду. У селі Тамарине постраждав 60-річний чоловік. Його було госпіталізовано, на ранок стан – стабільний.
Пошкоджено вантажний автомобіль та автобус.
У місті Снігурівка внаслідок однієї з атак поранення отримав 62-річний чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено заклад освіти, приватний будинок та заклад торгівлі. У селі Галаганівка пошкоджено заклад освіти, постраждалих немає.
Крім того, ворог атакував Березнегуватську громаду. Пошкоджено об’єкт агропромислової інфраструктури.
У Миколаївському районі під удар потрапили Очаківська і Куцурубська громади.
- 11 серпня ворог атакував Миколаївську область ударними безпілотниками “Shahed” та ракетами. Постраждала жінка.