​СБУ викрила агентурну мережу ворога, підозрювану в шпигунстві в трьох областях

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу ФСБ Росії, підозрювану в коригуванні повітряних атак росіян по Силах оборони у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. За результатами спецоперації затримано чотирьох ймовірних ворожих інформаторів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувалося, фігуранти діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії.

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Пріоритетними цілями ворога були логістичні склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони, а також бойові позиції української ППО. Крім цього, агенти збирали дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Одним із учасників мережі виявився колишній працівник машинобудівного заводу з Краматорська, який розвідував для ворога геолокації оперативних аеродромів та фортифікаційних споруд на території регіону. Ще двоє агентів "зливали" росіянам координати українських військових об’єктів на Дніпропетровщині. Серед них – працівник комунального підприємства з Кам’янського та дезертир із Павлограда.

Також у Кіровоградській області затримано безробітного зі Знам’янки, який за завданням ФСБ обходив місто та фіксував геолокації, які, на його думку, використовували ЗСУ.

Для конспірації фігуранти передавали розвіддані російському спецслужбісту через анонімний чат у месенджері, а також видаляли листування після кожного сеансу зв’язку.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.