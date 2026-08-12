Росіяни атакували Чернігівщину дронами, постраждали три людини

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Російська армія вчора атакувала Чернігівську область безпілотниками.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора зранку дві “гербери” вдарили по підприємству в Добрянській громаді – там пошкоджений цех.

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Двічі росіяни вдарили по Прилуках. Двоє цивільних людей постраждали. 72-річний чоловік якраз був на вулиці в момент удару. Його прооперували. У 83-річної жінки гостра реакція на стрес.

Пошкоджена лікарня, приватні будинки й автівки.

Увечері та зранку через влучання FPV-дронів в селі Корюківської громади пошкоджені оселі.

У Ніжинському районі постраждав 62-річний чоловік через ранкову атаку. У селі пошкоджені будинки.