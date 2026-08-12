Росіяни атакували Чернігівщину дронами, постраждали три людини

Російська армія вчора атакувала Чернігівську область безпілотниками.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора зранку дві “гербери” вдарили по підприємству в Добрянській громаді – там пошкоджений цех.
Двічі росіяни вдарили по Прилуках. Двоє цивільних людей постраждали. 72-річний чоловік якраз був на вулиці в момент удару. Його прооперували. У 83-річної жінки гостра реакція на стрес.
Пошкоджена лікарня, приватні будинки й автівки.
Увечері та зранку через влучання FPV-дронів в селі Корюківської громади пошкоджені оселі.
У Ніжинському районі постраждав 62-річний чоловік через ранкову атаку. У селі пошкоджені будинки.