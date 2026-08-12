ЦПД: Міноборони РФ заявило про захоплення села на Харківщині, яке зняли з обліку в 1997 році

Пропагандистські російські ЗМІС поширюють заяву Міноборони РФ про захоплення села Щербаківка на Харківщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД нагадали, що село Щербаківка, про яке йдеться, було ліквідовано ще в 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

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"Генштаб та Міноборони РФ і раніше неодноразово офіційно доповідали про "взяття" тих чи інших українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, очільник російського генштабу Валерій Герасімов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють", - зазначається в повідомленні.