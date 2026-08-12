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Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську

Удару завдали дронами і ракетами. 

Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську
Вдарили по ворожій базі в Новоросійську
Фото: скриншот відео

Уночі 12 серпня Сили оборони провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Військові вразили базу на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Удару завдали дронами і ракетами.

«Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту», – повідомив глава країни. 

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Він подякував воїнам ЗСУ, Службі безпеки України, розвідкам за влучність і хороші результати. 

Російська влада заявила, що в Новоросійську пошкоджено хлібокомбінат. 

Новоросійська база ВМС є головним оперативно-тактичним об'єднанням флоту Росії. Оборонці вже атакували її в березні цього року. 

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