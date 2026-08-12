Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську

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Вдарили по ворожій базі в Новоросійську

Уночі 12 серпня Сили оборони провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Військові вразили базу на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Удару завдали дронами і ракетами.

«Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту», – повідомив глава країни.

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Він подякував воїнам ЗСУ, Службі безпеки України, розвідкам за влучність і хороші результати.

Російська влада заявила, що в Новоросійську пошкоджено хлібокомбінат.

Новоросійська база ВМС є головним оперативно-тактичним об'єднанням флоту Росії. Оборонці вже атакували її в березні цього року.