Окупанти вдарили по автобусу у Запорізькому районі, поранено чоловіка

Ворожий дрон ударив по автобусу одного із запорізьких підприємств на автодорозі неподалік села Українка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська армія атакувала сьогодні автобус у Запорізькому районі.

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Ворожий дрон поцілив по автобусу одного із підприємств.

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