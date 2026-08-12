Окупанти вдарили по автобусу у Запорізькому районі, поранено чоловіка

Російська армія атакувала сьогодні автобус у Запорізькому районі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворожий дрон ударив по автобусу одного із запорізьких підприємств на автодорозі неподалік села Українка.
Поранення отримав 53-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога.
- Вночі 11 серпня росіяни завдали балістичного удару по "Запоріжсталі", через що загинули сім працівників комбінату.
- У ніч на 12 серпня росіяни обстріляли ракетами і БПЛА Запоріжжя. Основною ціллю удару став торговельний комплекс мережі "Епіцентр".