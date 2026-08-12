Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини поранено щонайменше 5 людей (оновлено)

Російська армія обстріляла сьогодні безпілотниками Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Окупанти атакували район близько 06:00.
Спочатку повідомлялося, що постраждали двоє містян – 77-річна жінка та чоловік 75 років. Наразі їх ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо, в обох потерпілих – мінно-вибухові травми.
Потім стало відомо ще про двох постраждалих: 57-річного чоловіка та жінку 29 років.
Обох потерпілих доставили до лікарні. Попередній діагноз – мінно-вибухові травми.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Оновлено. До однієї з херсонських лікарень доправлено 44-річну жительку Степанівки, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару.
Жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі медики надають їй необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Окрім того, медична допомога знадобилася ще чотирьом постраждалим внаслідок вчорашніх та нічних обстрілів Херсона.
- Раніше повідомлялося, що за минулу добу у Херсонській області загинули двоє людей, поранені 14. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Також окупанти понівечили будинок культури, магазини, стільникову вежу, маршрутні таксі та приватні автомобілі.