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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини поранено щонайменше 5 людей (оновлено)

Окупанти атакували, зокрема, Корабельний район обласного центру.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини поранено щонайменше 5 людей (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Російська армія обстріляла сьогодні безпілотниками Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Окупанти атакували район близько 06:00.

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Спочатку повідомлялося, що постраждали двоє містян – 77-річна жінка та чоловік 75 років. Наразі їх ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо, в обох потерпілих – мінно-вибухові травми.

Потім стало відомо ще про двох постраждалих: 57-річного чоловіка та жінку 29 років.

Обох потерпілих доставили до лікарні. Попередній діагноз – мінно-вибухові травми. 

Медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Оновлено. До однієї з херсонських лікарень доправлено 44-річну жительку Степанівки, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару.

Жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі медики надають їй необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Окрім того, медична допомога знадобилася ще чотирьом постраждалим внаслідок вчорашніх та нічних обстрілів Херсона.

  • Раніше повідомлялося, що за минулу добу у Херсонській області загинули двоє людей, поранені 14. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Також окупанти понівечили будинок культури, магазини, стільникову вежу, маршрутні таксі та приватні автомобілі.
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