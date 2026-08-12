Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини поранено щонайменше 5 людей (оновлено)

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Російська армія обстріляла сьогодні безпілотниками Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Окупанти атакували район близько 06:00.

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Спочатку повідомлялося, що постраждали двоє містян – 77-річна жінка та чоловік 75 років. Наразі їх ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо, в обох потерпілих – мінно-вибухові травми.

Потім стало відомо ще про двох постраждалих: 57-річного чоловіка та жінку 29 років.

Обох потерпілих доставили до лікарні. Попередній діагноз – мінно-вибухові травми.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Оновлено. До однієї з херсонських лікарень доправлено 44-річну жительку Степанівки, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару.

Жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі медики надають їй необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Окрім того, медична допомога знадобилася ще чотирьом постраждалим внаслідок вчорашніх та нічних обстрілів Херсона.