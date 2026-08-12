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Наслідки обстрілів росіянами Балаклії

Росіяни двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії у Харківській області.

Про це повідомили у ДСНС.

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Попередньо, постраждали 3 людини.

Виникла пожежа у 2-поверховому житловому будинку, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, також сталося загоряння ще в одній із будівель.

На місці працювали підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці.