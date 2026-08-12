Росіяни двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії у Харківській області.
Про це повідомили у ДСНС.
Попередньо, постраждали 3 людини.
Виникла пожежа у 2-поверховому житловому будинку, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, також сталося загоряння ще в одній із будівель.
На місці працювали підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці.
- В ОВА повідомили, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них – дитина.