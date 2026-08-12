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Росіяни вдарили по будинках у Балаклії, є поранені

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.

Наслідки обстрілів росіянами Балаклії
Наслідки обстрілів росіянами Балаклії

Росіяни двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії у Харківській області.

Про це повідомили у ДСНС.

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Попередньо, постраждали 3 людини.

Виникла пожежа у 2-поверховому житловому будинку, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, також сталося загоряння ще в одній із будівель.

На місці працювали підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці.

  • В ОВА повідомили, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них – дитина.
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