За два тижні ЗСУ ліквідували чи подавили на Сумщині понад 2 тисячі дронів

За два тижні Сили оборони знищили та подавили засобами РЕБ у Сумській області понад 2000 російських безпілотників.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За інформацією штабу зони ТрО, загалом за цей час у небі над Сумщиною виявили 2425 ворожих дронів.
2071 дрон був збитий, а 85% з них було знищено або подавлено РЕБ.
“Росіяни продовжують свої цинічні атаки вдень та вночі, фактично тероризує мирних людей, цілить по обʼєктах цивільної інфраструктури”, – заявив Григоров.
- Найбільше російських безпілотників залітає в Україну через Чернігівську й Сумську області, періодично через Харківщину, а останнім часом – і через південні області.
- Загалом у липні Росія застосувала проти України близько 4 943 ударних дронів Shahed та інших типів.