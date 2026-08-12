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За два тижні ЗСУ ліквідували чи подавили на Сумщині понад 2 тисячі дронів

Загалом за цей час у небі над Сумщиною виявили 2425 ворожих дронів. 

За два тижні ЗСУ ліквідували чи подавили на Сумщині понад 2 тисячі дронів
Російський дрон
Фото: ГУР МО

За два тижні Сили оборони знищили та подавили засобами РЕБ у Сумській області понад 2000 російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією штабу зони ТрО, загалом за цей час у небі над Сумщиною виявили 2425 ворожих дронів. 

2071 дрон був збитий, а 85% з них було знищено або подавлено РЕБ.

“Росіяни продовжують свої цинічні атаки вдень та вночі, фактично тероризує мирних людей, цілить по обʼєктах цивільної інфраструктури”, – заявив Григоров. 

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