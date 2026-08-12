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Defense Tech

В Україні розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges

Українські та європейські виробники, які виробляють оборонні та dual-use технології, позмагаються за гранти до 120 тисяч євро. 

В Україні розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges
Фото: Міноборони

У межах флагманської європейської грантової програми BraveTech EU розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges - це серія офлайн змагань для відібраних оборонних стартапів, які змагатимуться за гранти у розмірі €120 000, а потенційно – за подальше фінансування до €750 000.

Про це повідомило Міністерство оборони

Подати заявку можуть як українські виробники, так і компанії з країн Європейського Союзу, які виробляють оборонні та dual-use технології із рівнем готовності TRL 4+.

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Головна мета грантової програми – знайти та профінансувати нові технологічні рішення для потреб українського фронту, а також для посилення європейської оборонної системи.

Щоб отримати грант, виробники мають пройти низку етапів: 

  • Подача заявок, який триватиме до 6 вересня включно.
  • Відбір. За його результатами незалежна експертна група військових та технічних менторів визначить 40 найкращих рішень.
  • Випробування DefTech Forge. Учасників розділять на дві групи по 20 команд для участі у двох офлайн-заходах DefTech Forges, які відбудуться орієнтовно 9-13 листопада у Німеччині та Румунії. Виробники зможуть протестувати свої технології на практиці та отримають прямий фідбек від військових.
  • За результатами випробувань 6 переможців (по 3 на кожному заході) отримають гранти у розмірі €120 000.

Далі для цих команд відкривається шлях подальшого тестування з Європейським оборонним агентством (EDA) та отримання гранту розміром до €750 000.

У межах змагань DefTech Forges проводитимуться п’ять технологічних челенджів:

  1. Програмно-апаратні комплекси наведення ракет і БПЛА – багаторежимне наведення (пасивне, напівактивне, активне), що забезпечує ефективне ураження цілей у різних умовах.
  2. Автономні ударні БпЛА – «розумні» боєприпаси-камікадзе, FPV-платформи, децентралізована координація рою з мінімальною участю оператора.
  3. Модульні системи БпЛА – швидка зміна корисного навантаження та оперативна реконфігурація місії.
  4. Засоби виявлення – сенсори та сенсорні комплекси.
  5. БпЛА-платформи та польотні контролери, стійкі до РЕБ.

Після завершення прийому заявок Brave1 долучиться до їх оцінювання, також його провідні експерти увійдуть до складу журі під час випробувань у Німеччині та Румунії.

Ознайомитися з детальними умовами конкурсу та подати заявку можна на порталі BraveTech EU

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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