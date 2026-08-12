В Україні розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges

Українські та європейські виробники, які виробляють оборонні та dual-use технології, позмагаються за гранти до 120 тисяч євро.

У межах флагманської європейської грантової програми BraveTech EU розпочався прийом заявок на технологічні челенджі DefTech Forges - це серія офлайн змагань для відібраних оборонних стартапів, які змагатимуться за гранти у розмірі €120 000, а потенційно – за подальше фінансування до €750 000.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Подати заявку можуть як українські виробники, так і компанії з країн Європейського Союзу, які виробляють оборонні та dual-use технології із рівнем готовності TRL 4+.

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Головна мета грантової програми – знайти та профінансувати нові технологічні рішення для потреб українського фронту, а також для посилення європейської оборонної системи.

Щоб отримати грант, виробники мають пройти низку етапів:

Подача заявок, який триватиме до 6 вересня включно.

Відбір. За його результатами незалежна експертна група військових та технічних менторів визначить 40 найкращих рішень.

Випробування DefTech Forge. Учасників розділять на дві групи по 20 команд для участі у двох офлайн-заходах DefTech Forges, які відбудуться орієнтовно 9-13 листопада у Німеччині та Румунії. Виробники зможуть протестувати свої технології на практиці та отримають прямий фідбек від військових.

За результатами випробувань 6 переможців (по 3 на кожному заході) отримають гранти у розмірі €120 000.

Далі для цих команд відкривається шлях подальшого тестування з Європейським оборонним агентством (EDA) та отримання гранту розміром до €750 000.

У межах змагань DefTech Forges проводитимуться п’ять технологічних челенджів:

Програмно-апаратні комплекси наведення ракет і БПЛА – багаторежимне наведення (пасивне, напівактивне, активне), що забезпечує ефективне ураження цілей у різних умовах. Автономні ударні БпЛА – «розумні» боєприпаси-камікадзе, FPV-платформи, децентралізована координація рою з мінімальною участю оператора. Модульні системи БпЛА – швидка зміна корисного навантаження та оперативна реконфігурація місії. Засоби виявлення – сенсори та сенсорні комплекси. БпЛА-платформи та польотні контролери, стійкі до РЕБ.

Після завершення прийому заявок Brave1 долучиться до їх оцінювання, також його провідні експерти увійдуть до складу журі під час випробувань у Німеччині та Румунії.

Ознайомитися з детальними умовами конкурсу та подати заявку можна на порталі BraveTech EU.