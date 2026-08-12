У Бузькому лимані зафіксували пляму пального після удару російського дрона

У Бузькому лимані зафіксували пляму через витік пального. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Удар стався у липні 2026 року: тоді ворожий дрон атакував судно, було пошкоджено рятувальний пліт. Через пошкодження з нього витекло пальне.
На поверхні Бузького лиману утворилася тонка райдужна плівка, площа плями становила 900 квадратних метрів. Інспектори зафіксували забруднення водної поверхні. Фахівці вже провели розрахунок збитків, завданих довкіллю.
- За попередню добу російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками "Шахед", "Молнія", "Ланцет" та FPV-дронами. Пошкоджено заклад освіти, транспорт, приватні будинки та заклад торгівлі.