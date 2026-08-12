У мережі поширили фейк про антиукраїнський напис у таксі Варшави

Пропагандисти поширили черговий фейк для дискредитації українців у Польщі.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
У мережі поширюється згенероване штучним інтелектом фото напису, який нібито помітили в одному з таксі у Варшаві: “Українською ви можете говорити пішки” натякаючи, що, мовляв, українцям у Польщі не раді.
“Насправді це фейк, який згенеровано за допомогою нейромережевих інструментів”, – зазначили у ЦПД.
Це засвідчила перевірка зображення за допомогою спеціальних програм для виявлення підробок і фейків.
- Поширення різноманітних антиукраїнських дезінформаційних вкидів, створених за допомогою ШІ, останнім часом почастішали в польському інформаційному просторі.
- Нещодавно Центр також спростував фейк про те, що український підліток напав на місцевого хлопця.