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У мережі поширили фейк про антиукраїнський напис у таксі Варшави

У мережі поширили фейк про антиукраїнський напис у таксі Варшави

Пропагандисти поширили черговий фейк для дискредитації українців у Польщі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У мережі поширюється згенероване штучним інтелектом фото напису, який нібито помітили в одному з таксі у Варшаві: “Українською ви можете говорити пішки” натякаючи, що, мовляв, українцям у Польщі не раді.

“Насправді це фейк, який згенеровано за допомогою нейромережевих інструментів”, – зазначили у ЦПД. 

Це засвідчила перевірка зображення за допомогою спеціальних програм для виявлення підробок і фейків. 

  • Поширення різноманітних антиукраїнських дезінформаційних вкидів, створених за допомогою ШІ, останнім часом почастішали в польському інформаційному просторі. 
  • Нещодавно Центр також спростував фейк про те, що український підліток напав на місцевого хлопця.
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