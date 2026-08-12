У мережі поширили фейк про антиукраїнський напис у таксі Варшави

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Пропагандисти поширили черговий фейк для дискредитації українців у Польщі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У мережі поширюється згенероване штучним інтелектом фото напису, який нібито помітили в одному з таксі у Варшаві: “Українською ви можете говорити пішки” натякаючи, що, мовляв, українцям у Польщі не раді.

“Насправді це фейк, який згенеровано за допомогою нейромережевих інструментів”, – зазначили у ЦПД.

Це засвідчила перевірка зображення за допомогою спеціальних програм для виявлення підробок і фейків.