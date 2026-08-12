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Сили оборони уразили ретранслятор для управління "Геранями" та російський підрозділ

Ці ураження мають послабити можливості російських військ керувати ударними безпілотниками та ремонтувати військову техніку.

Сили оборони уразили ретранслятор для управління "Геранями" та російський підрозділ
БпЛА"Гєрань-3" серії "У"
Фото: ГУР

Сили оборони України в ніч на 12 серпня уразили кілька важливих військових об’єктів окупантів. Серед них – наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками "Герань" і "Гербера".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ретранслятор уразили в районі Оленівки на тимчасово окупованій території Криму. Також українські військові вдарили по ремонтному підрозділу росіян у районі Маріуполя Донецької області.

Ще однією ціллю стало місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів біля Мар’ївки Луганської області.

Ураження цих об’єктів має послабити можливості російських військ керувати ударними дронами, ремонтувати техніку та забезпечувати роботу підрозділів безпілотних систем, пояснили в Генштабі.

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