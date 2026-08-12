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СБУ заявила про вилучення рекордної від початку повномасштабної війни партії наркотиків

У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей затримано 10 учасників наркосиндикату. 

СБУ заявила про вилучення рекордної від початку повномасштабної війни партії наркотиків
Фото: СБУ

Служба безпеки заявила про вилучення найбільшої від початку повномасштабної війни партії кокаїну вартістю близько 70 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що злочинне угрупування, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну, мало щомісячний "дохід" 15–20 мільйонів гривень.

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У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин. Координатором угруповання в України виявився мешканець Києва. Він підшукував на спеціалізованих форумах "працівників", які    здійснювали збут наркотиків у регіонах. 

Під час проведення першої обшуків  вилучено близько 2 кг кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом, у тайниках зловмисників знайшли ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів. Загальна вартість вилученого - близько 70 млн грн.

Наразі десятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, задокументовано причетність до наркосиндикату трьох громадян України, які перебувають в Іспанії. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції. 

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