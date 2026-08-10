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Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї

Також на території РФ готуються розмістити додатковий контингент корейців.

Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

 Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї та готуються розмістити на своїй території додатковий контингент корейців. 

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Це вперше в історії Росії, коли в них уже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що балістика з Північної Кореї та інша їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. 

"Чим більше тут у нас, в Україні, – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", - йдеться в заяві.

  •  Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Президент обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Драпатим, Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою бачення кадрових змін, посилення фронту та далекобійні удари по РФ
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