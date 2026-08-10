Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї та готуються розмістити на своїй території додатковий контингент корейців.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Це вперше в історії Росії, коли в них уже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що балістика з Північної Кореї та інша їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією.

"Чим більше тут у нас, в Україні, – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", - йдеться в заяві.