Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинула людина, троє поранені

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Майже 60 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, будівля басейну, приватні будинки, автівка. Загинув 57-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранень.

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У Синельниківському районі противник цілив по Петропавлівській і Васильківській громадах. Понівечена заправка.

На Криворіжжі потерпали Софіївська, Новопільська і Грушівська громади. Сталися пожежі. Пошкоджена інфраструктура.

У Кам’янському районі потерпала Верхівцевська громада. Понівечене підприємство.

У Павлоградському районі росіяни били по райцентру та Вербківській громаді. Зайнялися пожежі.