​15 років тюрми отримав зрадник, який готував вбивство командира розвідроти «Хартії»

До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував вбивство командира ЗСУ і палив військові авто.

Про це повідомила Служба безпеки.

Слідчі встановили, що зловмисник підпалив пікап командира розвідроти бригади «Хартія» Нацгвардії. Після цього російські куратори доручили йому підготувати ліквідацію одного з високопосадовців Сил оборони.

Для організації замаху зрадник орендував квартиру біля військової частини в Києві і забрав у визначеному місці пістолет Макарова з набоями. Співробітники СБУ затримали кілера безпосередньо в помешканні під час підготовки до нападу.

Спецслужби РФ помітили чоловіка через його антиукраїнські коментарі в Telegram. На нього вийшов представник управління ФСБ по Свердловській області і запропонував дезертиру співпрацю в обмін на переправлення до Росії. Аби непомітно пересуватися містом, агент влаштувався кур'єром у службу доставки і шукав машини для підпалів.

Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема, засудили нападника за державну зраду в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності ЗСУ, умисний підпал майна і незаконне поводження зі зброєю.