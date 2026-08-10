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На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, ще четверо поранені

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель та лікарня.

На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, ще четверо поранені
наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня, 10 серпня, російські окупанти вбили та поранил п'ятьох цивільних на Херсонщині. Також є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 10 серпня 2026 року російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, артилерії та дронів різного типу.   

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - отримали поранення.  

Близько 08:50 російські військові у Херсоні скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль – травми, несумісні з життям, отримав 55-річний водій авто.

У Херсоні внаслідок авіаудару постраждала людина. І ще троє цивільних дістали травм в обласному центрі, Високому та на трасі між Костиркою та Новорайськом через ворожі атаки за допомогою дронів. 

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель, лікарня, господарчі споруди, гаражі та автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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