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Шмигаль: На Сумщині планують додатково встановити 36,4 МВт потужності і посилити захист енергооб’єктів

Енергосистему регіону готують до зимового періоду.

Шмигаль: На Сумщині планують додатково встановити 36,4 МВт потужності і посилити захист енергооб’єктів
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

На Сумщині обговорили підготовку енергетичної інфраструктури області до осінньо-зимового періоду 2026/27 років. Ішлося про резервні схеми живлення, захист енергооб’єктів від російських атак та розвиток розподіленої генерації.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Під час наради з керівництвом Сумської ОВА та очільниками енергетичних підприємств області обговорили готовність електроенергетичної інфраструктури до роботи взимку. Зокрема, заслухали інформацію про введення в експлуатацію додаткової резервної лінії електропередачі.

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"Обговорили роботу електромережі в умовах безперервних російських атак та можливі резервні схеми живлення споживачів. Окрема увага – посиленню захисту трансформаторів і новим технічним рішенням захисту від FPV-дронів", – зазначив Шмигаль.

План стійкості Сумської області передбачає встановлення 36,4 МВт додаткової потужності. Наразі в експлуатацію введено лише 2,4 МВт, однак будівельні роботи тривають на всіх запланованих майданчиках.

Також в області встановлюють сонячні електростанції. Планом на 2026 рік передбачено 62 СЕС загальною потужністю 4,5 МВт. Наразі вже встановили 30 станцій потужністю 2,5 МВт.

Через Фонд підтримки енергетики за запитами підприємств енергетичного комплексу області схвалили закупівлю обладнання на 54,9 млн євро.

"Вже укладено контракти на 22,7 млн євро. Тендерні процедури тривають для закупівлі на понад 9 млн євро", – сказав Шмигаль.

За словами міністра, посилення енергетичної стійкості Сумщини є особливо важливим через регулярні російські атаки на інфраструктуру області.

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