Роботодавці тепер можуть передавати дані працівників через портал Дія

Відповідні повідомлення в електронній формі не потрібно дублювати на папері.

Українські підприємства, установи та організації відтепер можуть звіряти й оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал Дія.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Кабмін затвердив відповідні зміни до Порядку організації та ведення військового обліку.

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"Для роботодавців це означає менше ручної роботи й простішу взаємодію з ТЦК та СП – без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок. А для самих ТЦК та СП – зменшення бюрократичного навантаження", - йдеться в заяві.

Раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді.Окремо потрібно було повідомляти про зміни в даних працівників.Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал Дія.

Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно.

Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) протягом 72 годин.