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Фінляндія надасть Україні 28,5 млн євро на проєкт відновлення енергетики. Йдеться про будівництво нових енергетичних потужностей для державної компанії "Укрнафта".

Про це повідомило Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії.

Загальна вартість становитиме 46,5 млн євро. Решту коштів профінансує Україна. Постачальником енергетичного обладнання обрали фінську компанію Wärtsilä Finland Oy. Енергетичні установки вироблятимуть у місті Вааса.

"У Фінляндії є світовий рівень експертизи в енергетичному секторі, яка може бути корисною для відновлення України. Я радий, що фінські технології та працівники беруть участь у зміцненні енергетичної безпеки України", – заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Особливо важливим це буде взимку, коли російські атаки регулярно пошкоджують енергетичну інфраструктуру. Фінансування нададуть у межах Фінсько-українського інвестиційного механізму (FUIF).

Допомога Україні у сфері енергетики

Естонія напередодні виділила Україні 340 тисяч євро на підготовку до зими. В українському МЗС пояснили, що кошти допоможуть Україні підготуватися до опалювального сезону на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання – для підприємств у 5 областях: Тернопільської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Кіровоградської. Його використовуватимуть для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також проведення ремонтних і відновлювальних робіт.