Київщина отримали понад півсотні одиниць енергетичного обладнання від Бельгії

Його залучать для підтримки роботи критичної інфраструктури.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Бельгія передала Україні 55 одиниць спеціалізованого електротехнічного та допоміжного обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Допомогу від бельгійського оператора системи розподілу Fluvius System Operator передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненергетики України до комунального підприємства Київської області.

Устаткування необхідне для підтримки роботи критичної інфраструктури та проведення ремонтних робіт, а також сприятиме зміцненню енергетичної стійкості регіону.

"Допомога міжнародних партнерів посилює спроможності українських енергетиків, даючи змогу оперативно проводити відновлювальні роботи та реагувати на виклики", - зазначили у відомстві.