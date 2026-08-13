Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські удари без електрики лишилися населені пункти у Запорізькій області (оновлено)

Російська армія залишила без світла жителів Кушугума та Михайлівки. Близько 11:00 електропостачання у Михайлівці відновили.

Через російські удари без електрики лишилися населені пункти у Запорізькій області (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах у Запорізькій області без електропостачання залишилися мешканці Кушугума та Михайлівки. 

Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи у Кушугумі, щойно це дозволить безпекова ситуація. У Михайлівці станом на 11:00 електропостачання повернули.

Це повторний удар по енергетичних об’єктах, які живлять Кушугум. Вчора без світла залишились 5 тисяч жителів Кушугумської громади.

  • Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє були поранені у Запорізькому районі. В ОВА надійшли понад пів сотні повідомлень про пошкодження житла та транспорту.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies