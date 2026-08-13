Через російські удари без електрики лишилися населені пункти у Запорізькій області (оновлено)

Російська армія залишила без світла жителів Кушугума та Михайлівки. Близько 11:00 електропостачання у Михайлівці відновили.

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Внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах у Запорізькій області без електропостачання залишилися мешканці Кушугума та Михайлівки.

Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи у Кушугумі, щойно це дозволить безпекова ситуація. У Михайлівці станом на 11:00 електропостачання повернули.

Це повторний удар по енергетичних об’єктах, які живлять Кушугум. Вчора без світла залишились 5 тисяч жителів Кушугумської громади.