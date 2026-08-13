Через російські удари без електрики лишилися населені пункти у Запорізькій області (оновлено)

Внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах у Запорізькій області без електропостачання залишилися мешканці Кушугума та Михайлівки.
Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи у Кушугумі, щойно це дозволить безпекова ситуація. У Михайлівці станом на 11:00 електропостачання повернули.
Це повторний удар по енергетичних об’єктах, які живлять Кушугум. Вчора без світла залишились 5 тисяч жителів Кушугумської громади.
- Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє були поранені у Запорізькому районі. В ОВА надійшли понад пів сотні повідомлень про пошкодження житла та транспорту.