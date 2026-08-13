Координаційний штаб: РФ жодного разу не надала повного списку українських полонених

Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів полоненими. Раніше такі дії держави-агресора прогнозувала українська розвідка.

Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Приводом стали оприлюднені російською омбудсманкою Лантратовою списки українців, яких РФ нібито готова обміняти. У штабі наголосили, що Росія вже не вперше маніпулює списками та декларує готовність до обмінів, а сама затягує процес.

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Зокрема, РФ не погоджується на створення змішаних медичних комісій із доступом до місць утримання полонених та ігнорує пропозиції щодо обміну "всіх на всіх".

"Україна жодного разу не отримала від російської сторони повних і вичерпних списків усіх наших громадян (цивільних та військових), а також усіх громадян інших країн, які боронили нашу землю і були взяті в полон ворогом", – пояснили в Координаційному штабі.

Україна самостійно встановила близько 200 місць утримання українців – у російських тюрмах, колоніях та нелегальних "підвалах" на окупованих територіях. Для порівняння, на українській території діють п'ять спеціальних таборів для військовополонених. У штабі заявляють, що міжнародні гуманітарні організації регулярно мають до них доступ.

"Тому будь-які звинувачення, які звучать з вуст російських посадовців, виглядають, м'яко кажучи, непреконливо і маніпулятивно", – йдеться у повідомленні.

Росія, знаючи, що її військовополоненим в Україні нічого не загрожує, не поспішає забирати їх. Натомість українських полонених Кремль використовує як інструмент тиску на їхні родини.