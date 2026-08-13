Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

Координаційний штаб: РФ жодного разу не надала повного списку українських полонених

Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів полоненими і звинувачує Україну.

Координаційний штаб: РФ жодного разу не надала повного списку українських полонених
Обмін полоненими
Фото: Зоряна Стельмах

Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів полоненими. Раніше такі дії держави-агресора прогнозувала українська розвідка.

Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Приводом стали оприлюднені російською омбудсманкою Лантратовою списки українців, яких РФ нібито готова обміняти. У штабі наголосили, що Росія вже не вперше маніпулює списками та декларує готовність до обмінів, а сама затягує процес.

Реклама

Зокрема, РФ не погоджується на створення змішаних медичних комісій із доступом до місць утримання полонених та ігнорує пропозиції щодо обміну "всіх на всіх".

"Україна жодного разу не отримала від російської сторони повних і вичерпних списків усіх наших громадян (цивільних та військових), а також усіх громадян інших країн, які боронили нашу землю і були взяті в полон ворогом", – пояснили в Координаційному штабі.

Україна самостійно встановила близько 200 місць утримання українців – у російських тюрмах, колоніях та нелегальних "підвалах" на окупованих територіях. Для порівняння, на українській території діють п'ять спеціальних таборів для військовополонених. У штабі заявляють, що міжнародні гуманітарні організації регулярно мають до них доступ.

"Тому будь-які звинувачення, які звучать з вуст російських посадовців, виглядають, м'яко кажучи, непреконливо і маніпулятивно", – йдеться у повідомленні.

Росія, знаючи, що її військовополоненим в Україні нічого не загрожує, не поспішає забирати їх. Натомість українських полонених Кремль використовує як інструмент тиску на їхні родини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies