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Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 462 970 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 462 970 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб
  • танків – 12 262 (+3)
  • бойових броньованих машин – 25 130 (+3)
  • артилерійських систем – 47 824 (+51) 
  • РСЗВ – 2 023 (+1) 
  • засоби ППО – 1 562 (+1)
  • літаків – 439 (+0) 
  • гелікоптерів – 354 (+0) 
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 457 973 (+1 634) 
  • крилаті ракети – 5 007 (+0)
  • кораблі / катери – 35 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474) 
  • спеціальна техніка – 4 522 (+6). 

Дані уточнюються.

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