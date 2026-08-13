Росія вже втратила в Україні близько 1 462 970 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 462 970 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 склали:

особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб

танків – 12 262 (+3)

бойових броньованих машин – 25 130 (+3)

артилерійських систем – 47 824 (+51)

РСЗВ – 2 023 (+1)

засоби ППО – 1 562 (+1)

літаків – 439 (+0)

гелікоптерів – 354 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 457 973 (+1 634)

крилаті ракети – 5 007 (+0)

кораблі / катери – 35 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474)

спеціальна техніка – 4 522 (+6).

Дані уточнюються.