Двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Херсону

Ввечері 12 серпня російські війська атакували безпілотниками Корабельний район Херсона. Є жертви.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок дронового удару двоє чоловіків отримали смертельні поранення.
"Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
- Упродовж 12 серпня російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, артилерії та за допомогою безпілотників. Унаслідок атак загинули троє цивільних, ще 20 людей отримали поранення.