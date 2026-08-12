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Двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Херсону

Окупанти обстріляли Корабельний район міста.

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Херсону
Олександр Прокудін
Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

Ввечері 12 серпня російські війська атакували безпілотниками Корабельний район Херсона. Є жертви.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

 Внаслідок дронового удару двоє чоловіків отримали смертельні поранення. 

"Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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