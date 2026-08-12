Двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Херсону

"Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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