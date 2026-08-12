У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
ГоловнаСуспільствоЖиття

На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС обговорили безпеку дітей у прифронтових регіонах

Також розглянули питання готовності систем цивільного захисту і стабільності водопостачання.

На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС обговорили безпеку дітей у прифронтових регіонах
Очільник Київської ОВА Микола Калашник
Фото: censor.net

Відбулось позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорили, зокрема, безпеку дітей у прифронтових регіонах перед початком навчального року.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

 Визначили 6 регіонів, де у 49 громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. Там є потреба 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення та переміщення дітей. Як зазначив Калашник, їх мають якнайшвидше закупити та встановити.

Серед іншого, розглянули питання готовності системи цивільного захисту. 

"Регіони мають актуалізувати сили й засоби та визначити фактичну спроможність реагування на надзвичайні ситуації. Нам потрібна реальна картина, а не готовність на папері", - заявив міністр.

Обговорили також стабільність водопостачання в умовах воєнних ризиків. За словами Калашника, посилять моніторинг та перевіряють готовність резервних джерел, збільшують їх кількість, зокрема для всіх обʼєктів критичної інфраструктури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies