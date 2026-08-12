На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС обговорили безпеку дітей у прифронтових регіонах

Також розглянули питання готовності систем цивільного захисту і стабільності водопостачання.

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Відбулось позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорили, зокрема, безпеку дітей у прифронтових регіонах перед початком навчального року.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Визначили 6 регіонів, де у 49 громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. Там є потреба 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення та переміщення дітей. Як зазначив Калашник, їх мають якнайшвидше закупити та встановити.

Серед іншого, розглянули питання готовності системи цивільного захисту.

"Регіони мають актуалізувати сили й засоби та визначити фактичну спроможність реагування на надзвичайні ситуації. Нам потрібна реальна картина, а не готовність на папері", - заявив міністр.

Обговорили також стабільність водопостачання в умовах воєнних ризиків. За словами Калашника, посилять моніторинг та перевіряють готовність резервних джерел, збільшують їх кількість, зокрема для всіх обʼєктів критичної інфраструктури.