Йдеться про два носії «Калібр» «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М» і сторожовий корабель «Василь Быков».

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У ніч на 12 серпня Сили оборони України провели спільну операцію та уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську Краснодарського краю.

За підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, пошкоджень різного ступеня зазнали чотири російські військові кораблі. Йдеться про два фрегати проєкту 11356 — «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен», малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» і сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Быков».

У СБУ уточнили, що внаслідок операції підтверджено ураження двох носіїв крилатих ракет «Калібр» — фрегатів «Адмирал Ессен» та «Адмирал Макаров», а також патрульного корабля «Василь Быков».

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Крім того, бійці СБУ уразили російську РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300, мобільну вогневу групу на другому пірсі порту «Новоросійськ», портал тунелю нафтобази «Грушова» терміналу «Шесхаріс», а також інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

В операції з ураження об'єктів брали участь Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ, ГУР МО, Державна прикордонна служба, Військово-морські сили, ССО та інші складові Сил оборони.

Для ураження цілей використали українські безпілотники, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та ударні системи з морських платформ.

Військово-морська база «Новоросійськ» є одним із ключових об'єктів Чорноморського флоту РФ. Після успішних операцій Сил оборони та втрати можливості безпечно базувати значну частину кораблів у тимчасово окупованому Криму Росія перемістила туди частину свого флоту.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.