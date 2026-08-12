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У Херсоні через атаку ворожого FPV-дрона загинула цивільна

Окупанти атакували Центральний район міста.

У Херсоні через атаку ворожого FPV-дрона загинула цивільна

У Центральному районі Херсона через атаку ворожго FPV-дрона загинула цивільна жінка. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 у Центральному районі міста внаслідок дронової атаки смертельні поранення дістала жінка 1977 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – ідеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, кількість постраждалих через сьогоднішні російські авіаудари по Херсонщині зросла до семи. 

До лікарні доставили ще трьох жителів Чорнобаївки – 79-річного чоловіка та двох жінок віком 43 й 70 років.

Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надають їм допомогу.

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