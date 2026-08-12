У Херсоні через атаку ворожого FPV-дрона загинула цивільна

У Центральному районі Херсона через атаку ворожго FPV-дрона загинула цивільна жінка.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 13:00 у Центральному районі міста внаслідок дронової атаки смертельні поранення дістала жінка 1977 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – ідеться у повідомленні.
Також, за інформацією ОВА, кількість постраждалих через сьогоднішні російські авіаудари по Херсонщині зросла до семи.
До лікарні доставили ще трьох жителів Чорнобаївки – 79-річного чоловіка та двох жінок віком 43 й 70 років.
Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надають їм допомогу.