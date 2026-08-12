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На Одещині після ворожих атак ДТЕК повернули світло понад 463 тисячам родин

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. 

На Одещині після ворожих атак ДТЕК повернули світло понад 463 тисячам родин
Фото: ДТЕК

В Одеській області енергетики за останні три доби відновили електропостачання для понад 463 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомляє ДТЕК.

Попри обстріли, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам.

У компанії закликали жителів Одещини ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Особливо важливо зменшити споживання у пікові години з 17:00 до 23:00.

  • 9 серпня Росія масовано атакувала одеську енергетику. Це була одна за наймасштабніших за цей рік атак по регіону. Знеструмленими залишилися близько 300 000 родин. Станом на вчора живлення повернули для понад 226 тисяч. 
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