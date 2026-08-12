На Одещині після ворожих атак ДТЕК повернули світло понад 463 тисячам родин

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В Одеській області енергетики за останні три доби відновили електропостачання для понад 463 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомляє ДТЕК.

Попри обстріли, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам.

У компанії закликали жителів Одещини ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Особливо важливо зменшити споживання у пікові години з 17:00 до 23:00.