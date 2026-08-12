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Російський найманець з Філіппін загинув через два тижні після відправлення на фронт, – ГУР

У війні РФ проти України загинули щонайменше 2 філіппінців, ще один перебуває в українському полоні.

Російський найманець з Філіппін загинув через два тижні після відправлення на фронт, – ГУР
Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки ідентифікувало громадянина Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ та був ліквідований на Донеччині.

Про це пише ГУР МОУ.

Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 1989 року народження, уродженця Манільської агломерації.

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За даними ГУР, 22 січня 2026 року Ундол оформив російську візу, а 18 квітня прибув до Росії. Там він розпочав оформлення контракту з армією РФ.

Спочатку філіппінця розмістили у центрі "Авангард" – закладі військово-патріотичного виховання молоді. 3 травня він підписав однорічний контракт з окупаційною армією, після чого його відправили на військову підготовку.

Однак підготовка тривала близько тижня. Орієнтовно в середині травня Ундол уже перебував на лінії бойового зіткнення.

Наприкінці травня він загинув під час штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області.

У ГУР зазначають, що найманець проігнорував застереження уряду Філіппін та законодавство своєї країни, розраховуючи отримати гроші за участь у війні проти України.

За даними проєкту "Хочу жить", у війні Росії проти України загинули щонайменше двоє громадян Філіппін, ще один філіппінець перебуває в українському полоні.

У розвідці нагадали, що іноземні найманці та російські військовослужбовці можуть добровільно здатися в полон у межах державного проєкту "Хочу жить".

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