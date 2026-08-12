Лубінець: росіяни стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися у полон

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції в Укрінформі.
"З початку повномасштабного вторгнення тільки зафіксовані факти вбивства та страти щонайменше 345 українських військових, які за зафіксованими відео зробили все, щоб здатися в полон", – сказав Лубінець.
За його словами, українські військовослужбовці складали зброю, виходили з піднятими руками або лягали на землю, демонструючи, що припинили бойові дії.
Омбудсман зазначив, що є випадки, коли російські військові після цього перевіряли українців на наявність зброї, а потім убивали їх.
"У нас є зафіксовані випадки, коли повністю вимагають, щоб знімали одяг. І після цього змушують так само лягти на землю, і впритул розстрілюють українських військових", – розповів він.
Лубінець наголосив, що вбивство військовослужбовців, які здалися в полон, є окремим воєнним злочином.
- ООН задокументувало 129 випадків страти українських військовополонених на початку їхнього перебування в полоні.
- Ще 48 українських військовополонених померли внаслідок катувань, ненадання медичної допомоги або інших нелюдських умов утримання.