Лубінець: росіяни стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися у полон

Є випадки, коли російські військові перевіряли українців на наявність зброї, а потім убивали їх.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції в Укрінформі.

"З початку повномасштабного вторгнення тільки зафіксовані факти вбивства та страти щонайменше 345 українських військових, які за зафіксованими відео зробили все, щоб здатися в полон", – сказав Лубінець.

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За його словами, українські військовослужбовці складали зброю, виходили з піднятими руками або лягали на землю, демонструючи, що припинили бойові дії.

Омбудсман зазначив, що є випадки, коли російські військові після цього перевіряли українців на наявність зброї, а потім убивали їх.

"У нас є зафіксовані випадки, коли повністю вимагають, щоб знімали одяг. І після цього змушують так само лягти на землю, і впритул розстрілюють українських військових", – розповів він.

Лубінець наголосив, що вбивство військовослужбовців, які здалися в полон, є окремим воєнним злочином.