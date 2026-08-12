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На Волині під час оповіщення напали на військовослужбовців ТЦК

Один із них отримав важке ножове поранення.

На Волині під час оповіщення напали на військовослужбовців ТЦК
Фото: ОК "Захід"

12 серпня у Нововолинську Волинської області під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Захід".

За даними військових, заходи оповіщення проводили спільно з представниками Національної поліції. Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, наразі стан оцінюється як важкий.

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Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки. Після надання медичної допомоги його стан задовільний.

В ОК "Захід" зазначили, що військовослужбовці, які входили до групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До служби в ТЦК та СП їх перевели за станом здоров’я.

Нападника працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

В ОК "Захід" заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами для всебічного та об’єктивного розслідування. Також військові звернулися до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області щодо сприяння у з’ясуванні обставин інциденту.

  • В Одесі сталася стрілянина, в ході якої було поранено чотирьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поліцейські затримали 32-річного чоловіка.
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